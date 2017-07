"Polacy nie są zadowoleni z funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, Polacy mają wiele zarzutów pod adresem wymiaru sprawiedliwości i wymiar sprawiedliwości wymaga w naszym kraju zmian" - powiedział prezydent.

Jak podkreślił, "wiele powinno się także zmienić w środowisku sędziowskim, w mentalności niektórych sędziów".

"Bo sędziowie nie są najważniejsza kastą, (...) a 10 tys. to nie jest ledwo pensja, która pozwala ledwo na przeżycie, bo wielu, bardzo wielu, zdecydowana większość Polaków żyje na co dzień za nieporównywalnie mniejsze pieniądze i przede wszystkim należy im się szacunek, także temu co uzyskują ze swojej pracy" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że wymiar sprawiedliwości jest kwestią bardzo poważną i wymaga reformy, ale - jak podkreślił - mądrej reformy.