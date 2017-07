Prezydent Duda oświadczył we wtorek, że zgłosił do Sejmu projekt noweli ustawy o KRS, w którym zaproponował, by Sejm wybierał Krajową Radę Sądownictwa większością 3/5 głosów. Zapowiedział, że nie podpisze ustawy o Sądzie Najwyższym, nawet, jeśli zostanie ona uchwalona w parlamencie, jeśli wcześniej złożony przeze mnie prezydencki projekt nowelizacji ustawy o KRS nie zostanie uchwalony.

Lider ruchu Paweł Kukiz na konferencji prasowej podziękował prezydentowi za swoją inicjatywę. Jak mówił, prezydent w ten sposób uwzględnił uwagi klubu zgłoszone podczas poniedziałkowego spotkania przez niego i wicemarszałka Stanisława Tyszkę.

Kukiz'15 jest zwolennikiem wybierania KRS przez obywateli, ale jeśli potraktować Sejm jako pośrednika, to z całą pewnością propozycja większości kwalifikowanej przy wyborze KRS demokratyzuje państwo - uznał Paweł Kukiz.

Przypomniał, że podczas prac parlamentarnych nad ustawą o KRS zgłosił poprawkę o takiej treści, ale została ona odrzucona przez większość PiS. "Ale panu prezydentowi Bogu dzięki za to, że ten temat wrócił" - mówił Kukiz.

Według Tyszki "ta sytuacja pokazuje, że wygrywanie nie ten, kto głośniej krzyczy, ale ten, kto skuteczniej zabiega o interesy obywateli".

Jak dodał, wymiar sprawiedliwości należy podporządkować obywatelom, a nie partii, która wygrywa wybory. W jego ocenie w tym duchu zmierza propozycja prezydenta. "Pan prezydent stanął ponad interesem partyjnym" - mówił wicemarszałek Sejmu.

W poniedziałek doszło do spotkania prezydenta z Pawłem Kukizem i Stanisławem Tyszką.