Szef MS zabierając głos w Sejmie po wystąpieniach pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf, przewodniczącego KRS Dariusza Zawistowskiego oraz rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, stwierdził, że krytyczne uwagi na temat kondycji polskiego sądownictwa formułowali m.in. prominentni przedstawiciele środowiska sędziowskiego.

"Skoro korporacja sędziowska, Krajowa Rada Sądownictwa miała tak wiele czasu, widząc krytykę i słabnące poparcie polskiego społeczeństwa dla sądownictwa, to przecież mieliście okazję, aby dokonać zmian; skoro nie zrobiliście tych zmian, to nie przeszkadzajcie nam, bo my chcemy te zmiany przeprowadzić, my chcemy oddać sądy polskiemu społeczeństwu, my chcemy podnieść standardy etyczne w polskim sądownictwie" - mówił Ziobro.

Zadeklarował jednocześnie gotowość do merytorycznej rozmowy o tym, jak to zrobić, gdy projekt dot. Sądu Najwyższego trafi pod obrady sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

"Sprawny, profesjonalny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości leży w interesie nas wszystkich, wymiar sprawiedliwości wolny od politycznych nacisków, ale też wolny od korporacyjnych egoizmów, a dzisiaj ten przechył w kierunku korporacyjnych egoizmów, interesów, a czasami też bagna, nie waham się użyć tego słowa, jest gigantyczny, i chcemy to zmienić" - powiedział minister.

Wcześniej Ziobro poinformował też, że zwrócił się do klubu PiS o wprowadzenie poprawki dotyczącej wskazania sędziów Sądu Najwyższego, których kadencje nie zostaną wygaszone wskutek nowej ustawy o SN. "Chcemy, żeby decydowała o tym Krajowa Rada Sądownictwa" - powiedział, podkreślając zarazem, że wzorce europejskie dopuszczają, by czynił to minister sprawiedliwości.