Sejm przeprowadza we wtorek pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Schetyna podkreślił na konferencji prasowej, że proces legislacyjny kończy się w Pałacu Prezydenckim.

"To prezydent Duda ma długopis w ręku i on będzie autoryzował tę zbrodnię na polskim państwie lub też nie, to pytanie o jego przyzwoitość, rzetelność i zwykłą ludzką uczciwość" - powiedział lider PO.

"Tak, że zapraszamy i oczekujemy, że wszyscy w czwartek o godz. 20 pod Pałacem Prezydenckim spotkamy się, żeby powiedzieć prezydentowi Dudzie, że to od jego zachowania, od jego uczciwości zależy, czy polska demokracja, polska wolność nie podda się temu gwałtowi, który jest dokonywany teraz przez Jarosława Kaczyńskiego i polityków PiS" - dodał szef PO.