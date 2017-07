Przetarg dotyczył niskopodłogowych tramwajów. Umowa zakłada ich dostawę w 2017 roku, a wartość zamówienia wynosi 50 mln euro.

"To dla nas przede wszystkim wielka duma, ale i potwierdzenie dobrych opinii pasażerów i przewoźnika. Tramwaje dostarczone do tej pory do Kijowa zostały dobrze przyjęte. Liczymy na dalszą, dobrą współpracę z władzami miasta. Naszym celem jest uruchomienie centrum serwisowo – montażowego w Kijowie. Rozmowy o długofalowych działaniach Pesa w Kijowie i na Ukrainie trwają" – wskazał dyrektor marketingu rynku wschodniego firmy Pesa Dariusz Skotnicki.

Z informacji przekazanej przez bydgoską firmę wynika, że zamierza ona rozwijać swoją obecność w transporcie miejskim na Ukrainie. Dotychczas Pesa eksportowała na ten rynek pojazdy spalinowe, a w ubiegłym roku przekazała pierwszych dziesięć tramwajów do stolicy Ukrainy. (PAP)