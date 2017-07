Turcja: Erdogan w przyszłym tygodniu odwiedzi państwa Zatoki Perskiej

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan udaje się 23 lipca w podróż do Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Kataru - poinformowało we wtorek jego biuro. Turcja jest zagorzałym sojusznikiem Kataru w jego sporze z sąsiadami, oskarżającymi go o wspieranie terroryzmu.