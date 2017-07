Jak podkreśliło MC w komunikacie, to pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie portali, umożliwiających podglądanie on-line, jak działa e-administracja. Znajdują się tam przede wszystkim statystyki, pokazujące zainteresowanie poszczególnymi e-usługami administracji.

W poniedziałek najpopularniejszą usługą było sprawdzenie historii pojazdu, z której skorzystano dotychczas 4,13 mln razy od początku uruchomienia takiej możliwości on-line. Prawie 3 mln sprawdzano dane o ubezpieczeniu OC pojazdu. Na końcu listy 52 monitorowanych usług jest natomiast zgłoszenie wymeldowania się z pobytu stałego za pomocą platformy e-PUAP. Od początku roku dokonano tego 57 razy.

Według ministerstwa, portal widok.gov.pl to nie tylko statystyki, które pokazują zainteresowanie e-usługami w administracji publicznej. Narzędzie, które oddajemy do użytku, służy także do konfrontacji naszych przekonań dotyczących np. e-usług z realnymi potrzebami obywatela - wskazuje ministerstwo. Podkreśla jednocześnie, że wszyscy użytkownicy nowej platformy mogą dostarczyć "bezcennych" informacji o tym, czego z zakresu e-usług i e-administracji poszukują w sieci.

Zbierane na stronie statystyki docelowo pozwolą na efektywne wyznaczanie kierunków rozwoju cyfrowej administracji. "To jeden z elementów wdrażania w praktyce idei GOV.TECH, którą minister Anna Streżyńska zaprezentowała podczas czerwcowego spotkania Impact’17. Działania, które do tej pory podjęliśmy, jasno pokazały bowiem, jak ważna jest perspektywa użytkownika w planowaniu rozwoju nowych usług i podczas wyznaczania nowych celów działania" - podkreślono w komunikacie MC.

Koncepcja portalu powstała na bazie doświadczeń z innych krajów, ale najważniejszym założeniem jest dostosowanie platformy do potrzeb i sugestii polskich użytkowników. Ministerstwo zachęca do obserwowania serwisu i zgłaszania uwag. "Wszystkie sugestie analizujemy i na ich podstawie podejmujemy decyzje co do dalszego rozwoju poszczególnych usług" - zaznaczono.

Resort podkreśla, że strona widok.gov.pl jest pilotażem projektu Zintegrowanej Platformy Analitycznej – rozwiązania, które w kolejnych etapach ma przynieść obywatelom i przedsiębiorcom szereg korzyści przez wykorzystanie danych do optymalizacji działań administracji publicznej w ważnych obszarach potrzeb społecznych i gospodarczych. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministra Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Instytutu Łączności, Centralnego Ośrodka Informatyki oraz kluczowych dostawców e-usług. Jego koszt to ok. 170 tys. zł z dotacji ministra dla Instytutu Łączności.(PAP)