Wojska Obrony Terytorialnej sięgają do tradycji Armii Krajowej oraz Żołnierzy Wyklętych. Wszystko wskazuje na to, że liderzy komunistycznego państwa Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak niebawem pozbawieni zostaną stopni generalskich - przypomina dziennik.

Według "Rz" warto też rozważyć przywrócenie kroju przedwojennego munduru galowego z charakterystyczną stójką wraz ze srebrnym wężykiem, choć w tamtych czasach niektórzy wojskowi narzekali, iż są niewygodne.

Zdaniem niektórych miłośników wojskowości należy wrócić też do obowiązującego do 1993 roku ustawienia szachownicy lotniczej. "Wystarczy ją obrócić o 90 stopni" - czytamy w "Rz".

Jednak rzeczywistym przełomem i symbolicznym powrotem do tradycji przedwojennej powinien być powrót do przedwojennych stopni wojskowych. Czas skończyć z PRL-owskimi reliktami w polskim wojsku - zaznacza "Rz". Jak przypomina gazeta, cztery lata temu resort obrony narodowej sondował taką możliwość, jednak decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka nie doszło do jej wprowadzenia.

Przedwojenne stopnie, które mogłyby być przywrócone sierżantom, to np. wachmistrz w żandarmerii, ogniomistrz w artylerii oraz majster w wojskach pancernych.