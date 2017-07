Zieliński uczestniczył w Suwałkach w obchodach 98. rocznicy powstania polskiej policji. Podczas uroczystości wręczył policjantom awanse i nagrody.

W swoim przemówieniu zapewnił, że w Polsce jest bezpiecznie, policja pracuje sprawnie i dobrze, ale zdarzają się przypadki łamania prawa wśród funkcjonariuszy. Zaprzeczył jednak, jakoby policję dosięgnęła jakaś czarna seria. „Nie ma żadnej czarnej serii w policji, są tylko przypadki” - podkreślił.

„Przy wielkim wysiłku tej stutysięcznej formacji, jeden przypadek lub kilka przypadków sprzeniewierzenia się rocie ślubowania, kładzie się cieniem na całej formacji. Proszę was, żeby pilnować etosu służby i roty ślubowania. Wszelkie przejawy sprzeniewierzenia się temu będą surowo karane” - powiedział do policjantów Zieliński.

Zaznaczył, że służba w policji zobowiązuje do tego, by być wzorem przestrzegania prawa i wzorem postawy. „Nosicie orła na czapce, to jest wielki wymóg i zobowiązanie. Ślubowaliście służyć wiernie narodowi, ślubowaliście przestrzegać prawa i dyscypliny służby. Czyńcie to z samokontrolą, w taki sposób, żeby nikt, nigdy nie mógł wam niczego zarzucić” - apelował Zieliński.

Wiceminister SWiA poinformował, że w latach 2017-2020 zostanie wdrożony program modernizacji służb mundurowych. Resort planuje podwyżki płac, zakupy nowoczesnego sprzętu, środków łączności i środków transportu. Zdaniem Zielińskiego, sprawna policja, to bezpieczni obywatele. „Inwestując w służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, wiemy, że inwestujemy w bezpieczeństwo obywateli” - zaznaczył Zieliński.

Obecny rząd postanowił także przywrócić zlikwidowane przez poprzedni rząd posterunki policji w małych miejscowościach. Według wiceministra koalicja PO-PSL zlikwidowała 418 z 817 małych posterunków. Dotąd udało się odtworzyć 51 z nich. (PAP)