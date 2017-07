W piątek w wieku 96 lat zmarła w Pensylwanii w USA Julia Hartwig, poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej.

"Była mistrzynią liryki subtelnej i wyciszonej, a jednocześnie mocno osadzonej we współczesnym świecie. Tworzyła charakterystyczne wiersze, nazywane +błyskami+, które uczyły uważności i skłaniały do głębokiej refleksji nad naturą człowieka. Umiała pochylić się nad najdrobniejszym okruchem rzeczywistości i uwiecznić go dzięki starannie dobranym słowom. Jej znakomite tłumaczenia wzbogaciły polszczyznę o największe dokonania poezji z kręgu języka francuskiego i angielskiego" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.

"Jako osoba szlachetna, wrażliwa na piękno i dobro, zawsze broniła duchowej wolności. W latach PRL-u wykazywała się odwagą w głoszeniu niezależnych poglądów, wspierała działania opozycji demokratycznej. Jej odejście jest wielką stratą dla polskiej kultury" - dodano.

Kancelaria Prezydenta opublikowała również na swojej stronie list, który prezydent Andrzej Duda skierował w ubiegłym roku do Julii Hartwig z okazji jej 95 urodzin.

"Polskim czytelnikom, którzy sięgają po Pani twórczość, dostarcza Pani wciąż wielu wspaniałych błysków, pozwalających wznieść się ponad trudną codzienność, a przy tym lepiej ją rozumieć. Korzystając z tej uroczystej okazji, pragnę wyrazić uznanie dla Pani znakomitego dorobku, dla Pani życiowej drogi, zawsze w służbie pięknego słowa i przenikliwej myśli. Wiersze Pani, eseje, poetycka proza oraz znakomite przekłady współtworzą kanon polskiej literatury współczesnej" - napisał prezydent.

Podkreślił zaangażowanie Hartwig w kulturalne życie w Polsce oraz w dobre relacje z Francją. Prezydent przypomniał również, że poetka została za swoją działalność odznaczona m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i przyznano jej status oficera francuskiej Legii Honorowej.

"Pani dążenie do tego, by Patrzeć uważnie, zapamiętywać, Zacząć nieśmiertelność już tu, na ziemi, Pani troska o szczegół, wrażliwość na świat, na doznania i doświadczenia człowieka są znakiem wyjątkowego pojmowania roli poety i pisarza wśród innych. Wysoko cenię Pani zaangażowanie w ruch +Solidarności+ aktywność w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i znakomitą działalność publicystyczną" - dodał w liście prezydent. Przekazał również życzenia i wyrazy podziwu oraz uznania dla twórczości poetki.