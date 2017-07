Wcześniej obywatele Afganistanu mogliby zostać umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli k. Warszawy. W piątek po sprowadzeniu tłumacza przysięgłego śledczym udało się porozumieć z przebywającymi nielegalnie na terenie Polski mężczyznami. Wsiedli do kontenera przewożącego owoce i warzywa, który był załadowywany w Macedonii. Końcowy przystanek ciężarówka miała w Obwodzie Kaliningradzkim.

"Po przesłuchaniu mężczyzn doszło do ich przekazania straży granicznej. Kontakt z nimi nie był łatwy, gdyż często zmieniali swoją wersję wydarzeń i podawali różne fakty, chociażby dotyczące swojego pochodzenia" - potwierdziła PAP oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Świeciu Joanna Tarkowska.

"Komendant placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wystąpił do sądu rejonowego w Bydgoszczy z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemców w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli k. Warszawy w celu wydalenia z terytorium RP" - powiedział w rozmowie z PAP dyżurny bydgoskiej placówki straży granicznej.

Informacja odnośnie do decyzji sądu w tej sprawie nie dotarła jeszcze do przedstawicieli SG.

Jak wcześniej informował PAP dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, w czwartek ok. godziny 20.20. otrzymał informację od polskiego kierowcy, który zatrzymał się w Gajewie, przy autostradzie A1. Do tego mężczyzny zwrócił się o pomoc inny kierowca narodowości macedońskiej przewożący ciężarówką warzywa i owoce. Zaniepokoił się, kiedy usłyszał pukanie w swoim kontenerze.

Rzecznik prasowa świeckiej policji podała wtedy, że po przyjeździe policji kontener został otwarty. W środku były dwie osoby obcej narodowości. "Z ich oświadczenia wynika, że pochodzą z Afganistanu" - mówiła Tarkowska.

W piątek do sprawy odniósł się w Chełmnie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

"Zjawisko przemytu ludzi oczywiście jest, ale w Polsce w skali marginalnej w porównaniu z innymi państwami. Wynika to z faktu szczelności polskiej granicy - jednocześnie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Mimo różnych prób nacisku ze strony rzecznika praw obywatelskich czy posłów Nowoczesnej, polska straż graniczna będzie wypełniała swoje obowiązki rzetelnie. Nie dopuścimy do tego, żeby Polska stała się krajem tranzytowym, przez który przerzuca się ludzi napływających do zachodniej Europy z Azji, Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu" - odpowiedział minister na pytanie PAP w tej sprawie. (PAP)