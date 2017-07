Ambasador, który przygotował program wizyty pary książęcej Cambridge w Polsce, w wywiadzie dla PAP mówi o tym, dlaczego William i Kate zdecydowali się odwiedzić nasz kraj.

"Ostatnio pracujemy ze sobą blisko, więc możemy mówić o tym, że relacje te są dobre, ale my chcemy, by te relacje nie tylko były dobre, lecz świetne. Dobre to za mało" - powiedział Knott. Wskazał na prowadzone ostatnio konsultacje międzyrządowe i Forum Belwederskie jako formaty współpracy. Przypomniał też, że w Polsce stacjonuje 150 żołnierzy brytyjskich. "Mamy nadzieję, że przybywając tu, para książęca nada nowego impetu tej wizji. Myślę, że to najlepsi ambasadorzy, jakich Wielka Brytania ma" - zaznaczył.

"Rządy i środowiska pozarządowe mogą ze sobą rozmawiać, ale pozostaje to trochę poza świadomością zwykłych ludzi. Ich uwagę może zwrócić właśnie wizyta pary książęcej. Mam nadzieję, że Polacy entuzjastycznie podejdą do wizyty księcia i księżnej. Myślę, że to także sposób na zwrócenie uwagi na Polskę w Wielkiej Brytanii, gdy każdy będzie miał okazję zobaczyć relacje z wizyty w fantastycznych miejscach" - podkreślił ambasador.

Para książęca Cambridge przybędzie do Polski w poniedziałek, następnego dnia odwiedzi Gdańsk. Według ambasadora, to miasto ma prawdopodobnie najwięcej związków z Wielką Brytanią. "Innym powodem, dla którego chciałem pokazać parze książęcej Gdańsk i dla którego miasto to jest według mnie ważne, jest znaczenie niektórych miejsc nie tylko dla polskiej, ale też światowej historii" - zaznaczył. Dlatego w czasie wizyty William i Kate zwiedzą Europejskie Centrum Solidarności i będą rozmawiać z członkami Solidarności.

Zapowiedział też, że para książęca bardzo cieszy się na możliwość spotkania z warszawiakami w czasie spaceru po Krakowskim Przedmieściu w poniedziałek oraz z mieszkańcami Gdańska, gdzie William i Kate będą we wtorek.

Para książęca wraz z dwójką swoich dzieci zamieszka w Belwederze. "Jesteśmy bardzo wdzięczni polskiemu prezydentowi za to, że zaoferował parze królewskiej swój pałac. Przybędzie tu ona ze swoimi dziećmi, co jest rzadkie. Dzieci nie będą brały udziału w oficjalnej części wizyty, pozostaną w Belwederze. Para królewska, jak wszyscy rodzice, bardzo chce wracać jak najczęściej do swoich dzieci i spędzać z nimi czas" - opowiadał Knott.