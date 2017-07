Po służbie w sowieckiej armii Akhmetshin wyemigrował do USA, gdzie uzyskał amerykańskie obywatelstwo. Lobbysta wypiera się jakichkolwiek związków ze służbami specjalnymi zarówno ZSRR jak i Rosji.

W rozmowie z agencją AP Akhmetshin oświadczył, że spotkanie w wieżowcu Trump Tower na Manhattanie "nie było istotne" i "oczekiwał, że będzie bardziej poważne". "Szczerze mówiąc, nigdy nie sądziłem, że wyniknie z tego tak duża sprawa" - dodał.

Według informacji NBC News, Akhmetshin towarzyszył Weselnickiej podczas spotkania, w którym brali udział Donald Trump jr., zięć prezydenta USA Jared Kushner oraz były szef kampanii prezydenckiej Paul Manafort. NBC News podało, że przedstawiciele Kushnera oraz Manaforta odmówili komentarza, natomiast adwokat Donalda Trumpa jr. Alan Futerfas potwierdził, że jego klient rozmawiał z Akhmetshinem.

Według Futerfasa Akhmetshin został przedstawiony jako znajomy rosyjskiej gwiazdy muzyki pop Emina Agałarowa, który był klientem eksperta ds. PR Roba Goldstone'a.

"On jest amerykańskim obywatelem. Powiedział mi wyraźnie, że nie pracuje dla rosyjskiego rządu, wyśmiał mnie, gdy zadałem mu to pytanie" - powiedział adwokat syna prezydenta USA. Zdaniem Futerfasa Donald Trump jr. nic nie wiedział na temat przeszłości lobbysty. "Nie mam żadnych obaw, co do tego co zostało powiedziane na spotkaniu" - oznajmił Futerfas.

Sprawa spotkania Donalda Trumpa jr. z Weselnicką wyszła na jaw po opublikowaniu przez syna prezydenta na Twitterze maili wskazujących, że związana z Kremlem prawniczka chciała przekazać ówczesnemu kandydatowi Republikanów na prezydenta Donaldowi Trumpowi informacje kompromitujące jego rywalkę, Demokratkę Hillary Clinton.

Donald Trump jr. w programie "Hannity" telewizji Fox News starał się we wtorek wyjaśnić, że spotkanie z Weselnicką nie zaowocowało wejściem w posiadanie materiałów kompromitujących Clinton i "było stratą czasu".

Sam prezydent USA Donald Trump w tweetach wysłanych w środę rano pochwalił prawdomówność i uczciwość, z jaką jego najstarszy syn ujawnił maile z czasów kampanii wyborczej. (PAP)

