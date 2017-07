Rzecznik PSL Jakub Stefaniak skomentował piątkową konferencje prezes PiS Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej wprowadzanych przez PiS zmian w sądownictwie. "Pan prezes Kaczyński znowu opowiada te same bajki, wytarte slogany, nic do sprawy nie wnosząc" - powiedział PAP.

Rzecznik PSL odniósł się do słów Jarosława Kaczyńskiego o tym, że to m.in. społeczeństwo domaga się zmian. "PSL stoi na stanowisku, że ta ustawa, którą zaprezentowało PiS, nie ma służyć oddania sądom obywatelom, tylko oddania ich w ręce ministra sprawiedliwości" - powiedział."Powstają olbrzymie podejrzenia by sądzić, że to wszystko jest działaniem po to, by realizować partyjną strategię, a nie działać na rzecz dobra Polaków i obywateli" - dodał.

Rzecznik podkreślił, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym będzie "odarciem z kompetencji pana prezydenta Dudy, który traci na rzecz ministra sprawiedliwości możliwość powoływania sędziów Sądu Najwyższego".

W środę wieczorem na stronach Sejmu pojawił się projekt PiS, który przewiduje m.in. trzy nowe Izby SN, modyfikacje w powoływaniu sędziów SN i umożliwia przeniesienie obecnych sędziów SN w stan spoczynku. W środę Sejm uchwalił też nowelę ustaw o KRS oraz o sądach powszechnych. (PAP)