Politycy Nowoczesnej zaproponowali w piątek wspólne działania opozycji, m.in. utworzenie w Sejmie federacji klubów i kół. Trzeba działać wspólnie, by skutecznie przeciwstawić się temu co PiS wyprawia z naszą Polską - powiedział lider Nowoczesnej Ryszard Petru po posiedzeniu zarządu partii.

Sejmowe koło UED liczy 4 posłów, wywodzących się z PO.

"Odpowiadamy pozytywnie na apel Ryszarda Petru i Nowoczesnej" - zadeklarowała w piątek w Sejmie Elżbieta Bińczycka, szefowa Unii Europejskich Demokratów. Zaapelowała do innych partii, aby włączyły się do inicjatywy.

Według szefa rady politycznej UED Janusza Onyszkiewicza zmiany w sądownictwie to powrót do czasów komunizmu. "Opozycja powinna się zjednoczyć, nie bacząc na rozmaite różnice programowe, ale w jednym dziele - obrony polskiej demokracji" - podkreślił.

Według posła UED Michała Kamińskiego "jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w Europie, to znajdujemy jeden bardzo pozytywnych przykład tego jak takie siły jak PiS można powstrzymać". "Poparcie partii pani Le Pen we Francji i dla samej pani Le Pen, wynosi mniej więcej tyle, ile poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w Polsce w najlepszych sondażach" - zauważył.

Jak ocenił poseł, tylko taki szeroki front jak we Francji, może zmarginalizować PiS. "Nas, Polaków, którzy chcą normalnego kraju, którzy chcą Europy i chcą wolności, i chcą demokracji, jest dużo więcej niż tych, którzy popierają PiS" - mówił Kamiński.

UED zapowiada, że politycy tego ugrupowania pojawią się na niedzielnych demonstracjach pod Sejmem. (PAP)