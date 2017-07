W czwartek Gajewie w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, policja zatrzymała w czwartek wieczorem ciężarówkę, w którym podróżowało dwóch obcokrajowców - najprawdopodobniej Afgańczyków. Pojazd został przeszukany po zgłoszeniu innego kierowcy. Do sprawy odniósł się w piątek szef MSWiA.

"Zjawisko przemytu ludzi oczywiście jest, ale w Polsce w skali marginalnej w porównaniu z innymi państwami. Wynika to z faktu szczelności polskiej granicy - jednocześnie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Mimo różnych prób nacisku ze strony rzecznika praw obywatelskich czy posłów Nowoczesnej, polska straż graniczna będzie wypełniała swoje obowiązki rzetelnie. Nie dopuścimy do tego, żeby Polska stała się krajem tranzytowym, przez który przerzuca się ludzi napływających do zachodniej Europy z Azji, Afryki Północnej czy Bliskiego Wchodu" - dodał Błaszczak.

Przypomniał, że wydał komendantowi głównemu Straży Granicznej polecenie zadbania o szczelność polskich granic. "Polska straż graniczna wywiązuje się z niego w sposób celujący" - ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji.

W czwartek posłowie Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus, Monika Rosa i Jerzy Meysztowicz wizytowali kolejowe przejście graniczne z Białorusią w Terespolu. Powodem ich wizyty - jak tłumaczyli – były raporty organizacji pozarządowych opisujące kłopoty czeczeńskich uchodźców, którym w Terespolu odmawia się wjazdu do Polski.

Błaszczak odniósł się także do sprawy zatrzymania przez ABW Polaka podejrzanego o kontakty z ISIS.

"To zatrzymanie osoby mogącej mieć powiązania z organizacją terrorystyczną świadczy o sprawności polskich służb" - podkreślił. W jego ocenie, nie należy wiązać tej sprawy z tranzytem, przerzutem ludzi. Zatrzymanie Błaszczak uznał za sukces służb, także związany z dobrą współpracą ze służbami innych krajów.