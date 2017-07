W rozmowie opublikowanej na portalu Telewizji Republika Dera zauważył, że polskie sądownictwo wymaga głębokiej reformy, której oczekują obywatele. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi "projekt wczoraj przyjęty przez Sejm".

"Pan prezydent wcześniej zgłaszał zastrzeżenie, chodzi o skrócenie kadencji sędziów, którzy dzisiaj zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa" - powiedział Dera. "Mieliśmy sytuację miesiąc temu, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa był niezgodny z konstytucją i to rozwiązuje ten problem. Skoro dotychczasowy sposób wyboru sędziów jest niekonstytucyjny, to skrócenie kadencji sędziów wybranych niekonstytucyjnie jest jedynym rozwiązaniem" - dodał.

Minister zaznaczył, że prezydent nie ma obecnie zastrzeżeń do projektu ustawy o KRS, ale "czy podpis zostanie złożony, to może się wypowiadać jedynie prezydent. Nie mogę wypowiadać się za pana prezydenta".

"Zastrzeżenia, które były zgłaszane wcześniej (przez prezydenta ws. ustawy o KRS - PAP) można powiedzieć, że nie istnieją" - podsumował Andrzej Dera.

Sejm uchwalił w środę nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców wybrałby Sejm - dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Opozycja odmówiła udziału w głosowaniu. (PAP)