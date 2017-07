Siemoniak był pytany w poniedziałek w radiowej Trójce, jak ocenia protesty przeciw cyklicznym miesięcznicom smoleńskim, organizowane m.in. przez Obywateli RP.

"Nie odbieram tego jako protestu przeciw miesięcznicom jako takim, tylko przeciw zmianom w prawie, które ograniczyły prawo do demonstrowania i które wprowadziły gwarantowane demonstracje cykliczne" - zaznaczył polityk PO. "Sam jestem bardzo za tym, by wolność demonstrowania była nieograniczona, to jest esencja demokracji" - dodał Siemoniak.

Ubolewał, że przy okazji demonstracji wykorzystywana jest ogromna ilość policji, ustawiane są bramki. "Ten sposób podejścia przez obóz rządzący sprawia, że dziś ja i wielu warszawiaków, po prostu przyjdziemy zademonstrować swój sprzeciw przeciw tego stylu rządów PiS" - powiedział poseł.

Siemoniak dodał, że jest przeciwnikiem sytuacji, w których ktokolwiek przy okazji manifestacji musi używać siły, jak i sytuacji, że komukolwiek ogranicza się prawo do demonstrowania. "Jedni powinni tutaj szanować drugich, a wydaje mi się, że ta zła ustawa o zgromadzeniach trochę tę równowagę zakłóciła" - ocenił.

Uchwalona z inicjatywy posłów PiS i obowiązująca od kwietnia ustawa o zgromadzeniach zakłada możliwość otrzymania na trzy lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie.

W grudniu 2016 r. prezydent Andrzej Duda poprosił Trybunał Konstytucyjny o zbadanie - w tzw. trybie prewencyjnym - przepisu wprowadzającego zgromadzenia cykliczne. W marcu TK orzekł, że przepisy te są zgodne z konstytucją. Po ogłoszeniu decyzji Trybunału ówczesny dyrektor biura prasowego prezydenckiej kancelarii Marek Magierowski powiedział, że prezydent podtrzymuje swe wątpliwości dotyczące Prawa o zgromadzeniach, z drugiej strony szanuje wyrok TK.

Organizujący kontrmanifestacje podczas miesięcznic smoleńskich Obywatele RP zapowiadają, że zamierzają świadomie łamać tę ustawę.