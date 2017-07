Inicjatorzy zrobili wiele, by unieważnić pojawiające się opinie, że Trójmorze jest budowane w kontrze do UE. Aby podkreślić unijność projektu, od początku zadecydowano, że biorą w nim udział wyłącznie państwa należące do Wspólnoty, co wzbudziło pewne – nieuzasadnione – obiekcje, zwłaszcza na Ukrainie. By odżegnać się od wizerunku klubu państw postkomunistycznych, doproszono Austrię (choć – jak widać – bez entuzjazmu Wiednia).

Poza Polską szczyt wzbudził jednak umiarkowane zainteresowanie w państwach regionu (poza Chorwacją, która jest przedstawiana jako współinicjator pomysłu). Publicysta dziennika „Vječerni list” Borislav Ristić zauważył, że poparcie wyrażone przez Trumpa dla integracji Trójmorza wynika wprost z interesów amerykańskich. Waszyngton, który chce stawiać na sprzedaż gazu (choć wcześniej powinien zbudować nowe terminale eksportowe), nie mógł nie dostrzec prób energetycznego zintegrowania państw łącznie zamieszkanych przez 111 mln ludzi. I właśnie w podobnych inicjatywach integracyjno-gospodarczych należy upatrywać szansy dla Trójmorza.