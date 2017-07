W Pałacu Prezydenckim w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović umowę o współpracy obu portów podpisali prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Dariusz Słaboszewski oraz dyrektor wykonawczy Zarządu Portu Rijeka Marino Juretić.

Porozumienie zakłada poszerzenie współpracy pomiędzy portami w obszarach: transport morski, przemysł portowy, promocja i wymiana informacji handlowych - poinformowały służby prasowe portów w Szczecinie i Świnoujściu. Umowa zakłada także wizyty studyjne specjalistów ukierunkowane na wymianę doświadczeń. Możliwe będzie także utworzenie dwustronnych zespołów eksperckich. Porozumienie zwarto na dwa lata z możliwością przedłużenia.

Porty w Szczecinie i Świnoujściu stanowią początkowy element korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, z kolei chorwacka Rijeka jest ostatnim odcinkiem korytarza.

Rijeka to największy port chorwacki i trzecie co do wielkości miasto w tym kraju. Jak podkreślają służby prasowe portów Szczecin i Świnoujście, port w Rijece jest strategicznie usytuowany, ze względu na rozbudowę Kanału Sueskiego. Według nich, Rijeka ma także potencjał do znaczącego rozwoju.

Dla klientów portów Szczecin i Świnoujście zainteresowanych obrotem towarowym pomiędzy Europą, a krajami basenu Morza Śródziemnego oraz Oceanu Indyjskiego może stwarzać warunki ekspansji geograficznej - podkreślono w komunikacie.

Rijeka, podobnie jak dwa zachodniopomorskie porty, jest portem uniwersalnym. W ostatnich latach obroty w Rijece kształtują się na poziomie 9-13 mln ton, w tym przeładunki drobnicy 2,1-2,3 mln ton, masowe suche ok. 2 mln ton, masowe płynne ponad 6,5 mln ton, drewno blisko 400 tys. ton. Przeładunki kontenerów w 2015 r. osiągnęły poziom 200 tys. TEU (TEU - pojemność standardowego kontenera - PAP) i intensywnie rosną. Podobnie jak port w Świnoujściu, Rijeka posiada terminal promowy.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych. (PAP)