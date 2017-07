„Powinniśmy iść do przodu – od wzajemnych pretensji i żądań ku aktywnej współpracy” – powiedział prezydent Białorusi, cytowany przez agencję BiełTA.

„Należy nauczyć się odbierać to, co dzieje się w naszych krajach w szerokim kontekście regionalnym i globalnym. To nie jest łatwe, ale powinniśmy stawiać sobie konstruktywne cele” – dodał Łukaszenka.

Prezydent oświadczył, że Białoruś jest „niezmiennie zainteresowana rozwijaniem pełnowartościowych partnerskich relacji z USA”, w ciągu ostatnich dwóch – trzech lat udało się „odbudować pewien poziom politycznego zaufania”, jednak wcześniejsza dekada „niepewności i sankcji była okresem straconych szans dla wzajemnych stosunków”.

„Znamy oczekiwania strony amerykańskiej w sferze praw człowieka, demokracji i w innych dziedzinach. Nie uciekamy od nich, jesteśmy gotowi rozmawiać o nich w dowolnym formacie i miejscu – w Mińsku, Waszyngtonie czy Nowym Jorku. To samo dotyczy tematu wyborów” – mówił białoruski lider.

Rozmowa, jak informuje BiełTA, oprócz relacji dwustronnych, dotyczyła także konfliktu na Ukrainie i likwidacji skutków awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu, do której doszło 31 lat temu i w wyniku której skażeniu uległo 23 proc. terytorium Białorusi (wówczas Białoruskiej SRR).

W dniach 5-9 lipca w Mińsku odbywa się letnia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, której tematem jest „Zwiększanie wzajemnego zaufania i współpracy na rzecz pokoju i dobrobytu w regionie OBWE”.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)