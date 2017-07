Jak czytamy na stronie internetowej spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, powinni m.in. mieć wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia m.in. na podstawie umowy o pracę, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych preferowane w branży lotniczej.

Ponadto chętni powinni mieć wiedzę dotyczącą działalności spółki oraz sektora, w którym ona działa, znać zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

"Ocena spełnienia wymogów postępowania kwalifikacyjnego pozostawiona jest Radzie Nadzorczej Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o. o." - czytamy.

Pisemne zgłoszenia kandydaci powinni złożyć 20 lipca br. Rada nadzorcza zastrzega sobie ponadto prawo, iż może w każdym czasie (na każdym etapie postępowania), bez podawania przyczyn, zakończyć, przerwać lub zawiesić postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Od tego czasu port obsłużył ponad dziewięć milionów pasażerów. W samym 2016 roku było ich blisko 2 miliony 900 tysięcy. Na lotnisku operuje irlandzki Ryanair.

Właścicielami portu są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów).

P.o. prezesa lotniska jest Leszek Chorzewski, który jest także wiceprezesem ds. sprzedaży i marketingu. (PAP)