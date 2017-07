Dzwoniąc na policyjną infolinię, kierowcy mogą dowiedzieć się o ograniczeniach w parkowaniu, wyznaczonych dodatkowo parkingach oraz ewentualnych czasowych włączeniach z ruchu ciągów komunikacyjnych. Specjalny numer policyjnej infolinii obsługiwany jest przez policjantów z wydziału Komunikacji Społecznej KSP.

Policja przygotowała także specjalne parkingi dla autokarów, które będą przywozić ludzi na wystąpienie prezydenta USA na pl. Krasińskich.

Stołeczni policjanci zalecają trzy lokalizacje: pl. Bankowy, skąd pasażerowie będą mogli przejść do bramek wejściowych mieszczących się przy ul. Długiej i ul. Miodowej; przy ul. Andersa (zatoka autobusowa pomiędzy ul. Nowolipie a pl. Bankowym na wysokości kina "Muranów"), skąd będzie można przejść do bramek wejściowych przy ul. Długiej i ul. Miodowej; przy ul. Anielewicza (na odcinku między ul. Zamenhofa a ul. Andersa), skąd będzie można przejść do bramki przy ul. Bonifraterskiej.

Policja przypomina, że bramki zostaną otwarte o godz. 10, a ich zamknięcie przewidziane jest na godz. 12. W związku z tym autokary w tych miejscach mogą wjeżdżać w godz. 9–11.30.

Mapkę pokazującą, gdzie umieszczone są parkingi, można znaleźć tutaj>>

Donald Trump przyleciał do Polski w środę wieczorem. W czwartek prezydent USA będzie gościem szczytu Trójmorza na Zamku Królewskim; o godz. 13 na pl. Krasińskich wygłosi przemówienie; stamtąd pojedzie na lotnisko. Wizyta zakończy się wczesnym popołudniem.

W czwartek można spodziewać się utrudnień w ruchu, zmian w zasadach parkowania i w komunikacji miejskiej. Pod szczególnym nadzorem służb jest hotel Marriott, okoliczne ulice są zamknięte dla ruchu. Zamknięty będzie pl. Zamkowy, pl. Krasińskich został wyłączony z ruchu.

Czwartek będzie dniem wolnym od pracy dla Sądu Najwyższego, który ma swoją siedzibę przy pl. Krasińskich. Rozprawy, które były wyznaczone na ten dzień zostały odwołane i odbędą się w innych terminach - podał zespół prasowy SN.

Normalnie będzie pracować Lotnisko Chopina, jednak wokół lotniska mogą być utrudnienia w ruchu.

Szczegółowe informacje o ograniczeniach w ruch drogowym można znaleźć tutaj>> oraz na stronie internetowej Ambasady USA w Polsce . Mapki ze spodziewanymi utrudnieniami w ruchu pieszym i drogowym zamieścił też na swoich stronach BOR.