Sesja UNESCO – Kazachstan złożył wniosek o otwarcie dyskusji ws. Puszczy Białowieskiej

Podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie Kazachstan złożył wniosek o tzw. otwarcie do dyskusji nad punktem dotyczącym Puszczy Białowieskiej. To daje możliwość wprowadzenia poprawek do dokumentu przygotowanego przez UNESCO.