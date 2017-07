Kaczyński do PO: Belki we własnym oku nie widzicie

W ewangelii jest mowa o źdźble i o belce - wy tej belki we własnym oku nie widzicie. Ale to jest oczywiste - powiedział w środę do PO prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według niego szef MSWiA jest "winny" m.in. bronienia Polski przed "katastrofą społeczną" po otwarciu granic.