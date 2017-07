Rosyjski przywódca poinformował o tym po rozmowach w Moskwie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, na wspólnej konferencji prasowej.

Jak wyjaśnił, wspólna inicjatywa oparta jest na rosyjskim "planie uregulowania koreańskiego", zakładającym działania etapowe oraz na "ideach chińskich - równoległego +zamrażania+ aktywności rakietowej i jądrowej Korei Północnej jak i amerykańsko-południowokoreańskich manewrów na wielką skalę".

"Kompleksowe rozwiązanie problemów Półwyspu Koreańskiego w celu zapewnienia trwałego pokoju" należy do wspólnych priorytetów Rosji i Chin w polityce zagranicznej - zapewnił Putin.

Podkreślił także, że stanowisko Moskwy i Pekinu we wszystkich ważniejszych kwestiach międzynarodowych jest zbieżne. "Zamierzamy dalej rozwijać naszą koordynację w polityce zagranicznej" - zapowiedział.

Ze swej strony Xi Jinping zapewnił, że Chiny mają zamiar wzmocnić koordynację z Rosją w sprawach międzynarodowych.

Chiński prezydent gościł w Moskwie z dwudniową oficjalną wizytą. Wraz z Putinem spotkał się z przedstawicielami organizacji społecznych, biznesu i mediów z Rosji i Chin. Przywódcy podpisali pakiet dokumentów międzyrządowych i komercyjnych; wcześniej Rosja zapowiadała podpisanie około 40 porozumień.

Putin na konferencji prasowej jako jedną z priorytetowych sfer współpracy z Chinami wymienił energetykę; wskazał też na projekty infrastrukturalne i podkreślił, że w Chinach otwiera swoje pierwsze przedstawicielstwo rosyjski bank centralny.

We wtorek z prezydentem Chin spotkał się również premier Rosji Dmitrij Miedwiediew.

Ze swej strony rosyjski Gazprom poinformował o podpisaniu porozumienia z chińskim koncernem CNPC o rozpoczęciu od 20 grudnia 2019 roku dostaw rosyjskiego gazu do Chin poprzez gazociąg Siła Syberii. Kontrakt z CNPC przewiduje przesyłanie rurociągiem corocznie 38 mld metrów sześc. gazu przez 30 lat; Gazprom dotąd nie podawał dokładnej daty rozpoczęcia tych dostaw.

Szczegóły rosyjsko-chińskiej inicjatywy ws. Korei Północnej przedstawiły we wtorek we wspólnym komunikacie ministerstwa spraw zagranicznych obu krajów. Moskwa i Pekin proponują m.in., by Korea Północna ogłosiła jako swą "dobrowolną decyzję polityczną" moratorium na próby ładunków nuklearnych i rakiet balistycznych. Ze swej strony USA i Korea Południowa miałyby wstrzymać się od prowadzenia wspólnych dużych ćwiczeń wojskowych. Procesowi temu towarzyszyłoby podjęcie negocjacji z udziałem skonfliktowanych stron.

Rosja i Chiny - jak głosi wspólny komunikat - stanowczo opowiadają się za denuklearyzacją Półwyspu Koreańskiego i respektowaniem stosownych rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednocześnie oceniają, że "należy respektować uzasadnione niepokoje" Korei Północnej.

"Możliwość zastosowania środków wojskowych w celu rozwiązania problemów Półwyspu Koreańskiego powinna być wykluczona" - podkreśliły MSZ Rosji i Chin. Oba kraje - jak zaznaczono - wypowiadają się także "przeciwko obecności wojskowej w Azji Północno-Wschodniej sił pozaregionalnych (...) pod pretekstem przeciwdziałania programom rakietowo-jądrowym Korei Północnej".

Moskwa i Pekin są też przeciwne rozmieszczeniu w regionie amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej THAAD; jego instalacja poważnie szkodzi ich "interesom bezpieczeństwa strategicznego" - głosi komunikat.

Korea Płn. ogłosiła we wtorek, że przeprowadziła pierwszą udaną próbę międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM). Rosja i Chiny wyrażają zaniepokojenie tą deklaracją Pjongjangu; uznają ją za niemożliwą do zaakceptowania i sprzeczną z rezolucjami RB ONZ - zaznaczono we wspólnym komunikacie.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)