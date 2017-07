"Jeśli większość głosów będzie za stworzeniem republiki katalońskiej, oczywiście trzeba będzie natychmiast ogłosić niepodległość" - powiedziała regionalna deputowana separatystycznej skrajnej lewicy Gabriela Serra podczas prezentacji w Barcelonie projektu ustawy, która ma posłużyć do organizacji referendum. Jej głosowanie w parlamencie Katalonii przewidziane jest na koniec sierpnia.

Ta ustawa wprowadza "wyjątkowy reżim prawny" - podkreślił deputowany Jordi Orobitg z koalicji "Razem na tak", złożonej ze zwolenników niepodległości z prawej i lewej strony sceny politycznej.

Zdaniem przedstawicieli koalicji ustawa będzie miała pierwszeństwo przed konstytucją Hiszpanii, bowiem - jak głosi art. 2 ustawy - "naród Katalonii jest suwerennym podmiotem politycznym".

Tekst przewiduje także ustanowienie niezależnej komisji wyborczej, której zadaniem będzie zorganizowanie referendum i nadzór nad nim.

Rząd Katalonii kierowany od 2016 roku przez separatystów zapowiedział poprowadzenie regionu ku niepodległości. Referendum w tej sprawie jest zapowiedziane na 1 października.

Władze w Madrycie zapowiadały już wielokrotnie, że zablokują organizację katalońskiego plebiscytu, gdyż "jest on niezgodny z konstytucją". Ostrzegły, że "do referendum nie dojdzie, gdyż jest ono nielegalne", a hiszpański rząd odpowie na "wszelkie działania, które przejdą od zapowiedzi do faktów".

W maju br. hiszpańskie media poinformowały, że gabinet premiera Mariano Rajoya posiada już plan działań na wypadek próby przeprowadzenia referendum w Katalonii. Dokument rozesłany do wszystkich centralnych organów państwowych przewiduje m.in. zakaz tworzenia lokali wyborczych w szkołach i drukowania kart do głosowania.

9 listopada 2014 r. zwolennicy oderwania się Katalonii od Hiszpanii przeprowadzili już niewiążące referendum w tej sprawie. Według katalońskich władz, za niepodległością opowiedziało się ponad 80 proc. uczestników referendum. Udział w tym głosowaniu wzięły jednak tylko 2 mln spośród 5,4 mln uprawnionych.

Według niedawnego sondażu, 48,5 proc. Katalończyków jest przeciwko oderwaniu się od Hiszpanii, 44,3 proc. popiera ten projekt. 70 proc. popiera rozstrzygnięcie tej kwestii w referendum. (PAP)