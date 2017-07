Ekolodzy rozwinęli baner ze zdjęciem drzew wyciętych w puszczy. Leśnicy przyszli natomiast z flagami Solidarności i transparentami, na których napisano m.in. „Nie zostawiaj kornika w lesie, bo las tego nie zniesie”, „Szyszko = Równowaga w lesie i przyrodzie”.

Uczestnicy demonstracji popierającej działania leśników gwiżdżą i przekrzykują wystąpienia ekologów. Ci z kolei wzywają do tego, by mogli zaprezentować w spokoju swoje stanowisko.

"Protestujemy przeciwko kłamstwom ekologów na temat Puszy Białowieskiej i działań leśników" - powiedział PAP organizator manifestacji leśników i zwolenników ministra Jana Szyszki, Ryszard Majdzik.

"Nasza manifestacja ma na celu pokazanie, że polskie społeczeństwo chce ochrony Puszczy Białowieskiej, chce wyprowadzenia harwesterów czyli ciężkiego sprzętu, który w drastyczny sposób wycina puszczę" - mówił dziennikarzom Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Protestujących wspierają ekolodzy m.in. z Czech, Słowacji, Chorwacji, Rumunii.

Ekologów popierają naukowcy oraz artyści m.in. Grzegorz Turnau. "Przyszedłem zaśpiewać tu kilka piosenek, bo poprosił mnie o to Adam Wajrak, a wszystko to, co on robi wydaje mi się szalenie wiarygodne" – powiedział Turnau. Dodał, że spędził w Puszczy Białowieskiej kilka miesięcy. "Poznałem to środowisko i trochę las i uważam, że jest to jedno z najcenniejszym miejsc, jakie mamy. Rzeczą straszną jest tak masowa i tak pozbawiona jakiekolwiek uzasadnienia wycinka puszczy" – dodał Turnau.

Komitet Światowego Dziedzictwa będzie zajmował się sprawą Puszczy Białowieskiej w środę rano w części obrad poświęconej przeglądowi stanu zachowania 99 obiektów, które są na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Nie jest przewidziana dyskusja delegatów na temat puszczy. Zgodnie z przygotowaną wcześniej rekomendacją Komitet ma podjąć decyzję o ponownym wysłaniu do Białowieży ekspertów, wezwać do natychmiastowego zaprzestania wycinki, a dyskusja o stanie jej zachowania i ochrony ma zostać przełożona na kolejną sesję w 2018 r. (PAP)