Mazowiecki Urząd Wojewódzki wprowadza usprawnienia organizacyjne w obsłudze klientów. Od poniedziałku - jak poinformował na wtorkowej konferencji prasowej wojewoda Zdzisław Siepiera - formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę cudzoziemca od ręki można także załatwić w radomskiej delegaturze MUW. Wcześniej było to możliwe w Warszawie, Siedlcach i Ciechanowie. Do końca roku takie usprawnienia mają być wprowadzone również w delegaturach w Płocku i Ostrołęce.

"Nowa usługa pozwala skrócić czas oczekiwania na decyzję. Jest to bardzo istotne po to, by ograniczać zbędną mitręgę administracyjną" - stwierdził Sipiera.

Aby uzyskać zezwolenie należy umówić się wcześniej na wizytę w którejś z najbliższych delegatur i przyjść na umówione spotkania z kompletem wymaganych dokumentów.

Zdaniem wicewojewody mazowieckiego Artura Standowicza, od 2103 r. można zaobserwować sięgający nawet 150 procent wzrost zainteresowania zezwoleniami na pobyt cudzoziemców w Polsce, a także na podjęcie przez nich pracy.

W całym kraju w 2016 r. roku wydano ponad 127 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, z czego - ponad 48 tys. na Mazowszu, co stanowi blisko 38 proc.

W większości pracę w Polsce podejmują obywatele Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Najczęściej cudzoziemcy są zatrudniani jako robotnicy wykwalifikowani, pracownicy przy pracach prostych, nieco rzadziej jako kadra kierownicza, doradcy i eksperci. (PAP)