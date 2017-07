Bangladesz: 10 osób zginęło w wybuchu w fabryce odzieżowej pod Dhaką

W wyniku eksplozji bojlera w poniedziałek wieczorem w fabryce odzieżowej pod Dhaką, stolicą Bangladeszu, zginęło 10 osób, a kilkanaście zostało rannych - podały we wtorek władze. Fabryka należała do Multifabs Ltd., jednej z największych firm tekstylnych na świecie.