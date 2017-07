"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań. Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike" - napisano w komunikacie KNF.

"Jednocześnie, w ocenie Sądu, nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosku o głoszenie upadłości" - dodano.

KNF zawiesiła działalność SKOK Nike 2 czerwca tego roku oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Jak wcześniej informowała komisja, według stanu na koniec marca 2017 roku depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 124 mln zł.(PAP)