Premier: to był bardzo dobry kongres, na którym pojawiły się nowe pomysły

Uważam, że to był bardzo udany kongres i przede wszystkim to jest kongres, na którym pojawiły się nowe pomysły, nowe propozycje, idziemy do przodu i chcemy wygrać kolejne wybory - mówiła w sobotę dziennikarzom premier Beata Szydło.