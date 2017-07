„Dzięki zastosowaniu (strażackich) sił lądowych i lotniczych pożar został zlikwidowany 1 lipca o godzinie 13.25 (godz. 12.25 w Polsce)” – napisano w komunikacie.

W gaszeniu pożaru, który wybuchł w czwartek, uczestniczyło ponad 100 strażaków oraz samoloty i śmigłowce. Ogień rozprzestrzenił się na obszarze 25 hektarów terenów leśnych.

Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prac przy budowie linii kolejowej. W piątek władze Ukrainy oświadczyły, że pożar nie doprowadził do zwiększenia promieniowania i zapewniły, że jest ono w normie.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów dzisiejszej Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi. (PAP)