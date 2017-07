Paradzie patronuje szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Akcja ma m.in. poprawić bezpieczeństwo wśród rowerzystów.

Lach zwrócił uwagę, że coraz więcej mieszkańców Polski korzysta z rowerów. Zaznaczył, że w naszym kraju rocznie sprzedawanych jest ok. 1 miliona jednośladów. "Rowerzyści to normalni użytkownicy ruch drogowego, tzw. niechronieni użytkownicy ruchu. Przez to narażeni na niedogodności, wypadki" - podkreślił.

Zaznaczył, że kampania "Kręci mnie bezpieczeństwo" promuje bezpieczeństwo rowerzystów. "Chcemy wskazać na prawa jakie im przysługują, ale i obowiązki w bezpiecznym korzystaniu z dróg. Niestety wśród rowerzystów jest dużo ofiar śmiertelnych. Jest to niespełna 10 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych uczestników ruchu drogowego. Ten element wskazuje na to, że tym bezpieczeństwem rowerzystów musimy się zająć" - mówił nadinsp. Lach.

"Od tygodnia mamy wakacje. Lipiec i sierpień to są miesiące czasów urlopów i czasów wyjazdów. We wszystkich miejscach, gdzie będziecie szanowni państwo wypoczywać, spędzać wakacyjny czas, policjanci będą wam zapewniać bezpieczeństwo" - dodał.

Parada rowerowa wyruszyła sprzed warszawskiej siedziby Komendy Głównej Policji. Cykliści przejechali ulicami: Puławską, Marszałkowską, Andersa. Rajd zakończył się w pobliżu siedziby Komendy Stołecznej Policji. Tam odbywa się piknik edukacyjny, na którym m.in. pokazany jest sprzęt policyjny i strażacki. Można skorzystać m.in. z symulatora dachowania i zderzeń, a w miasteczku edukacyjnym dzieci mają okazję potrenować jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i technikę jazdy rowerem na specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Dla najmłodszych przygotowano także konkursy z nagrodami.

Od stycznia do maja 2017 r. rowerzyści uczestniczyli w 2 tys. 628 wypadkach, w których zginęło 138 cyklistów, a 2 tys. 379 zostało rannych. Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń było nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, a ponadto nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu i niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Z kolei w 2016 r. rowerzyści uczestniczyli w 4 tys. 737 wypadkach drogowych, w których zginęło 271 rowerzystów, a rannych zostało 4 tys. 298 osób. Większość wypadków z udziałem cyklistów wydarzyła się na terenie zabudowanym – 4 tys. 75, jednak - jak podkreślają policjanci - w terenie niezabudowanym wypadki cechowały się bardzo wysoką liczbą ofiar. (PAP)