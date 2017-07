W Strasburgu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Helmuta Kohla

W Strasburgu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe b. kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. W Parlamencie Europejskim pożegnają go politycy. Następnie trumna zostanie dostarczona śmigłowcem do jego rodzinnego Ludwigshafen, a stamtąd statkiem do Spiry, gdzie spocznie na cmentarzu.