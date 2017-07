"Strefy ochrony i nadzoru zostały ustanowione w promieniu od trzech do 10 km" od farmy i w strefach tych zakazany jest transport "wszystkich zagrożonych zwierząt, by jak najszybciej zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa" - głosi komunikat resortu.

Przypadek zarażenia wirusem H5N8 stwierdzono w miejscowości położonej zaledwie 15 km od innego ogniska choroby, które w czerwcu wykryto na zachodzie Belgii w mieście Tournai. Od początku czerwca w Belgii odnotowano 11 przypadków ptasiej grypy.

W styczniu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że jest w stanie najwyższej gotowości z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy. Od września 2016 roku przypadki zarażenia wirusem odnotowano w 40 krajach.

Sytuacja pogorszyła się w grudniu 2016 roku, kiedy odnotowano nagły i gwałtowny wzrost zachorowań. Z tego powodu WHO zwróciła się do wszystkich krajów, by wykrywały oraz jak najszybciej informowały o przypadkach ptasiej grypy. (PAP)

