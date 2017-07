13 lipca wejdzie w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zwiększa karnoprawną ochronę dzieci – ofiar przestępstw. Nowelizacja nakłada na każdego obywatela prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków m.in. wykorzystania seksualnego małoletnich. Do tej pory był to tylko tzw. obowiązek społeczny. Nowe przepisy wprowadzają także zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) rozpoczyna kampanię informacyjną "Reaguj – to Twój prawny obowiązek!”, której celem jest skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

"To jest bardzo ważna kampania, ponieważ ludzie nie wiedzą o zmianach. Nie wiedzą również ci, którzy pracują z dziećmi i mogą identyfikować symptomy lub wiedzieć, że doszło do tych przestępstw, czyli opiekunowie, nauczyciele, pedagodzy. Do nich głównie kierujemy tę kampanię" - powiedziała w rozmowie z PAP prezes Fundacji Monika Sajkowska.

Jak podkreśliła, "mało jest takich symptomów, które jednoznacznie świadczą o tym, że do wykorzystywania seksualnego dziecka doszło". "Jedynie w przypadku ciąży u dziewczyny poniżej 15 lat, czy chorób przenoszonych drogą płciową można mieć pewność, że kontakt seksualny miał miejsce" - dodała.

"Te podejrzenia mogą też wynikać z tego, że samo dziecko ujawni, że było wykorzystywane lub poinformują o tym jego bliscy, koleżanka lub kolega. Są też niespecyficzne symptomy - gdy dziecko zaczyna zachowywać się inaczej niż dotąd, izoluje się lub jest agresywne, samookalecza się, przejawia zaburzenia snu lub odżywiania, zachowania seksualne nieuzasadnione rozwojowo, to trzeba się zainteresować, jakie są tego przyczyny. Oczywiście nie zawiadamiamy wtedy prokuratury - takie objawy mogą wynikać z różnych problemów, ale mogą to być także skutki doświadczonej traumy" - powiedziała Sajkowska.

Dodała, że w przypadku podejrzenia, że dziecku dzieje się krzywda można powiadomić policję, prokuraturę lub sąd rodzinny. "Możemy zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu o popełnieniu przestępstwa, ale możemy również zawiadomić sąd rodzinny prosząc o wgląd w sytuację dziecka. To nie znaczy, że oskarżamy jednoznacznie potencjalnego sprawcę o to, że doszło do skrzywdzenia, wykorzystywania dziecka. Mamy sygnały, które nas niepokoją i prosimy powołane do tego organy, czyli wymiar sprawiedliwości, żeby sprawdziły, czy te podejrzenia są zasadne" - podkreśliła Sajkowska.

Szczegółowe informacje o kampanii można znaleźć na stronie internetowej fundacji: fdds.pl/reaguj. Znajdują się na niej informacje o symptomach krzywdzenia, czy sposobach reagowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa wobec dzieci. Innym elementem kampanii są plakaty i ulotki informujące o zmianach w polskim prawie. Zostaną one rozmieszczone na terenie warszawskich placówek takich jak szkoły czy przychodnie.

Profesjonaliści i rodzice, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, mogą zadzwonić do fundacji pod bezpłatny numer: 800 100 100 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-15.

Kampania organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę odbywa się w ramach zadania publicznego Warszawa chroni dzieci przed przemocą i jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu ze środków m.st. Warszawy. (PAP)