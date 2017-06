Ogłoszenie przetargów przez regionalne oddziały GDDKiA to następstwo środowej decyzji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w tej sprawie. Liczący 81 km fragment autostrady A1 ma być - według założeń resortu - gotowy w 2021 r. Na całą inwestycję zabezpieczono, za zgodą ministra finansów, 4 mld zł z Krajowego Funduszu Drogowego.

Po udostępnieniu 1 lipca ub. roku odcinka Tuszyn-Stryków oraz po otwarciu powstającego obecnie fragmentu Częstochowa-Pyrzowice (planowo w 2019 r.) obecne przetargi powinny doprowadzić do ukończenia pięciu brakujących jeszcze odcinków autostrady A1. Powstaną one w śladzie zbudowanej w latach 80. ub. wieku autostrady A1 od Tuszyna do Piotrkowa, a dalej - istniejącej drogi krajowej nr 1.

Odcinki te mają oznaczenia: A, B, C, D w woj. łódzkim oraz E – w woj. śląskim (obecnie w woj. śląskim powstają odcinki F, G, H oraz I – od Częstochowy do Pyrzowic). Wszystkie mają być budowane w technologii betonu cementowego. Wszystkie mają zgody na realizację inwestycji drogowej.

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe (w dokumentacji przetargowej węzeł ten nosi dawną nazwę: Bełchatów; z węzłem). Odcinki B to 24,21 km autostrady od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk (z węzłem), odcinek C liczy 16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko (z węzłem), a odcinek D obejmuje 7,02 km A1 od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim.

Łódzki oddział GDDKiA objął odcinki A, B, C i D jednym, podzielonym na części przetargiem nieograniczonym, w którym na oferty będzie czekał do 30 sierpnia br. Wszystkie części przewidują projektowanie i budowę poszczególnych odcinków. Przyszli wykonawcy otrzymają do informacji przygotowane już wcześniej dokumentacje i programy funkcjonalno-użytkowe, na których podstawie będą mogli zrealizować zadanie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą też złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części.

Kryteriami oceny ofert w łódzkim przetargu mają być: cena - 60 pkt. oraz kryteria pozacenowe - w 40 pkt. (w tym właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt., równość podłużna – 8 pkt., personel wykonawcy – łącznie 6 pkt., skrócenie terminu realizacji: 12 pkt. oraz zagospodarowanie na placu budowy tzw. gruntu rodzimego z wykopu wraz z humusem – 5 pkt.).

Odcinek E w woj. śląskim obejmuje 16,8 km od granicy woj. śląskiego do węzła Częstochowa Północ (w dokumentacji przetargowej nosi on dawną nazwę Rząsawa; bez węzła). Dla tego odcinka nie przygotowywano wcześniej dokumentacji w takim zakresie, jak dla odcinków łódzkich, stąd wykonawca będzie musiał ją zapewnić wraz z innymi niezbędnymi opracowaniami i decyzjami dla budowy i użytkowania. Termin składania ofert w katowickim oddziale GDDKiA to 1 września br.

Kryteriami oceny w tym przetargu mają być cena - 60 pkt. oraz kryteria pozacenowe - w 40 pkt. (w tym równość podłużna nawierzchni – 8 pkt., personel wykonawcy – łącznie 6 pkt., skrócenie terminu realizacji: 12 pkt., zapewnienie przejezdności w trakcie budowy trzema pasami ruchu – 9 pkt. oraz zagospodarowanie na placu budowy destruktu z rozbiórki istniejącej nawierzchni – 5 pkt.)

Zamawiający w obu przetargach wymagają, aby prace projektowe i roboty - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca); wlicza się je do czasu objętego projektowaniem. Minimalny dopuszczalny termin realizacji to 32 miesiące od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji.

Według informacji GDDKiA fragment autostrady A1 między węzłami Tuszyn oraz Piotrków Zachód będzie miał, tak jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu, a między węzłami Piotrków Południe i Częstochowa trasa zostanie rozbudowana z dwóch do trzech pasów ruchu w każdą stronę.

Ogółem na całym przebiegu A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano pięć węzłów drogowych (Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów).

Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A1 Częstochowa–Tuszyn trwały od lat. Ostatecznie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wiosną br., że odcinek ten będzie realizowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Podpisując w środę decyzję o skierowaniu do przetargu tej części autostrady A1 minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk mówił, że resort spodziewa się rozpoczęcia prac w kwietniu lub maju 2018 r., a zakończenia - w 2021 r. Wiceminister Jerzy Szmit sygnalizował, że ruch w czasie budowy będzie przenoszony na równoległą do powstającej autostrady drogę krajową nr 91. (PAP)