Dziennikarze spytali go o słowa szefa komisji weryfikacyjnej Patryka Jakiego, że są przesłanki ku temu, aby w Warszawie wprowadzić komisarza rządu. "Są określone przepisy, które to regulują; procedura jest dość skomplikowana i rozwleczona w czasie; natomiast muszą być też przesłanki, które uzasadniałyby wprowadzenie takiego komisarza" - odparł Bochenek.

"Jeżeli państwo pytacie o komisarza w Warszawie w kontekście komisji weryfikacyjnej, to myślę że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, w kontekście tego, co obserwujemy w ostatnich dniach w mediach i jak przebiegają posiedzenia i rozprawy komisji weryfikacyjnej, w duchu odpowiedzialności powinna mieć poczucie, że coś z tą sprawą trzeba zrobić; nie powinna absolutnie się od tej odpowiedzialności uchylać, migać" - oświadczył rzecznik rządu.

"Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna mieć odwagę do tego, aby wystąpić przed komisją weryfikacyjną i wytłumaczyć się z tego, co się działo przez lata w kontekście reprywatyzacji w Warszawie; dlaczego nie podejmowała żadnych działań, aby uchronić wielu mieszkańców Warszawy przed tak skandaliczną reprywatyzacyjną - bo nie było żadnych ruchów; wręcz przeciwnie: legitymizowała to, pozwalała na to i była w pełni świadoma tego, co dzieje się w Warszawie" - mówił rzecznik rządu.

Pytany o słowa prezydent stolicy o możliwości przyjmowania uchodźców z Syrii, Bochenek odpowiedział, że "pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna się zająć przede wszystkim sprawami, które należą do jej kompetencji, ponieważ jeżeli chodzi o politykę migracyjną, politykę azylową, to prowadzi ją rząd". "I tutaj samorząd nie ma żadnej kompetencji" - dodał.

Zdaniem rzecznika rządu, "jeżeli pani Hanna Gronkiewicz-Waltz chce pomagać, chce włączać się w różne akcje charytatywne, humanitarne, które przecież rząd w szerokim zakresie, coraz szerszym zakresie z tygodnia na tydzień realizuje, powinna przyłączyć się do tego typu inicjatyw, chociażby za pośrednictwem różnorodnych organizacji".

Zapytany, czy rząd zablokowałby przyjazd uchodźców, jeśli Warszawa by ich zaprosiła, rzecznik rządu odparł: "Rząd odpowiada za bezpieczeństwo Polaków, rząd prowadzi politykę azylową (...), pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna skupić się teraz na przeprowadzeniu właściwego wyjaśniającego przed komisją weryfikacyjną, a nie na zadaniach, które kompletnie są poza jej kompetencjami". "Warszawa tego zrobić nie może, ponieważ to nie wynika z ustawy" - dodał.

W czwartek na drugiej rozprawie zebrała się komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji w stolicy. Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną; została ukarana grzywną 6 tys. zł, od czego zapowiedziała odwołanie.