"Mamy demokrację, więc każdy może sobie uczestniczyć w tym, w czym chce i gdzie chce" - oświadczyła Mazurek.

Zaznaczyła jednocześnie, iż ma nadzieję, że policja będzie pilnowała porządku podczas najbliższej miesięcznicy, "tak jak to robiła do tej pory". "Mam nadzieję, że nikt nie będzie stał ponad prawem, także pan Wałęsa czy pan Frasyniuk, czy ktokolwiek inny, kto jest osobą znaną czy publiczną" - podkreśliła rzeczniczka PiS.

Dopytywana, czy jeśli Wałęsa będzie blokował miesięcznice, to można się spodziewać, że policja będzie interweniować, Mazurek stwierdziła, iż "nawet legenda +Solidarności+, nie powinna być ponad prawem, tylko powinna tego prawo przestrzegać".

"Liczę na to, że policja w ramach prawa będzie to prawo egzekwowała od wszystkich" - dodała rzeczniczka PiS.

W czwartek Wałęsa udostępnił wpis stowarzyszenia "My naród", które zapowiedziało: "My, Naród razem z Lechem Wałęsą i Władysławem Frasyniukiem na kontrmanifestacji miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017, nie może Was zabraknąć. To się dzieje teraz!". Były prezydent skomentował: "Potwierdzam swoją obecność".

W czasie obchodów ostatniej miesięcznicy smoleńskiej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie kilkadziesiąt osób usiadło w poprzek jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki uczestnikom Marszu Pamięci. Policja skierowała 91 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. Wśród kontrmanifestujących był min. Władysław Frasyniuk.

Od kwietnia obowiązują zmiany w Prawie o zgromadzeniach, które dały pierwszeństwo tzw. zgromadzeniom cyklicznym, czyli np. miesięcznicom. Ustawa daje możliwość otrzymania na trzy lata zgody władz na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu i czasie. (PAP)