Z ustaleń Onetu wynika, że sędzia Jan Wawrowski w latach 2010 i 2011 wydał wiele postanowień w sprawie nieruchomości, w których przewijają się zatrzymane w maju osoby związane z aferą reprywatyzacyjną, m.in. znany biznesmen Maciej M., jego syn Maksymilian, adwokat Andrzej M. oraz prawniczka Grażyna K.B.

Decyzje wydawane przez sędziego, jak podaje portal, dotyczyły ustanowienia kuratorów spadkowych, zniesienia wspólnoty praw i roszczeń oraz ich wyceny.

Chodzi m.in. o nieruchomości leżące przy ul. Twardej 8 i 10. Stoi tam gimnazjum, z którego w ubiegłym roku uczniowie musieli się wyprowadzić, ponieważ sąd orzekł, że znaleźli się spadkobiercy gruntów przy Twardej. O ten teren zabiegał właśnie M. wraz z synem. Decyzja o zwrocie została wydana, ale ratusz ostatecznie wstrzymał podpisanie aktu notarialnego przekazującego działkę.

Onet przeanalizował postanowienia sądowe wydane w tej sprawie. Jak się okazuje, w przypadku Twardej 10 decyzje o ustanowieniu kuratorów spadkowych oraz o zniesieniu wspólnoty praw i roszczeń, a także ich wyceny, wydał ówczesny sędzia Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście Jan Wawrowski.

Portal podaje, że 13 lipca 2009 r. na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy kupna Maciej M. nabył prawa i roszczenia do 3/22 części nieruchomości położonej przy ul. Twardej 10 za kwotę 360 tys. dolarów. By pozyskać roszczenia do kolejnych części nieruchomości, musiał przejść skomplikowaną drogę prawną.

Już 11 października 2010 r. - podaje portal - na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście kuratorem spadku do blisko połowy gruntu ustanowiono adwokat Grażynę K.B. Kolejne postanowienie zostało wydane kilkanaście dni później - 29 października 2010 r. Na jego mocy ta sama adwokat została ustanowiona kuratorem spadku do pozostałych części nieruchomości przy Twardej.

Obie decyzje – jak wynika z postanowień, które widział Onet – wydał sędzia Wawrowski.

Dziennikarze portalu piszą również o dwóch postanowieniach wydanych przez sędziego Wawrowskiego dotyczących Twardej 8, w której także pojawiają się biznesmen Maciej M. i adwokat Grażyna K.B. 22 czerwca 2010 r. adwokat Grażyna K.-B. także została ustanowiona kuratorem spadku.

Te same nazwiska, reprezentowane dodatkowo przez adwokata Andrzeja M., padają przy reprywatyzacji działki pod przedwojennym adresem Sienna 29. To teren tuż przy Pałacu Kultury i Nauki na wysokości Siennej pomiędzy Sala Kongresową a parkiem Świętokrzyskim. Biznesmen Maciej M. planował w tym miejscu budowę 233-metrowego wieżowca, wysokiego na 60 pięter. Przy tej sprawie – jak ustalił Onet – także wydawał postanowienia sędzia Wawrowski.