Według Bacha zorganizowanie wspólnej koreańskiej ekipy to pomysł zgodny z duchem idei olimpijskiej. Propozycja zgromadzenia sportowców Północy i Południa pod wspólną flagą została przed kilkoma dniami przedstawiona przez prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina, który uchodzi za zwolennika wznowienia dialogu z Pjongjangiem.

Szef MKOl przyjechał do Korei Płd., by wziąć udział w przewidzianej na piątek ceremonii zakończenia mistrzostw świata w taekwondo. Impreza odbywa się w mieście Muju, 240 km na południe od Seulu.

"Chciałbym, by to co udało się osiągnąć na polu taekwondo, zostało powtórzone podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczang w przyszłym roku. Jeżeli delegacja z Korei Płn. weźmie w nich udział, wierzę, że to w dużym stopniu przyczyni się do realizacji olimpijskich wartości przyjaźni i pokoju" - stwierdził prezydent, szczególnie serdecznie witając dwóch członków północnokoreańskiej delegacji: Czang Unga, jedynego przedstawiciela Korei Płn. w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim oraz Ri Jong Sona, szefa Międzynarodowej Federacji Taekwondo.

Bach po przylocie na lotnisko Inczon stwierdził, iż bardzo ceni propozycję prezydenta Muna i dodał: "Igrzyska olimpijskie bazują na zrozumieniu, dialogu i pokoju w równym stopniu co na współzawodnictwie".

Przypomniał także, iż komitet zaprosił sportowców Korei Płn. do wzięcia udziału w igrzyskach w Pjongczang w 2018 r. już w lutym br. Bach zapowiedział, że jeżeli zawodnikom nie uda się uzyskać odpowiednich kwalifikacji, MKOl może przyznać im "dzikie karty". Delegat Korei Płn. nie komentował jednoznacznie słów prezydenta Muna mówiąc, że decyzja w tej sprawie nie należy do samych Korei, ale do MKOl.

Agencja Yonhap podkreśla, że nowy minister sportu Korei Płd. Do Dzong Hwan zasugerował przed kilkoma dniami stworzenie na igrzyska wspólnej żeńskiej drużyny hokejowej złożonej z zawodniczek obu Korei, jak również zaproponował, by konkurencje narciarskie odbywały się w północnokoreańskim ośrodku Masikriong. Pomysły mogą być konsultowane z szefem MKOl Thomasem Bachem, który w piątek weźmie udział w zamknięciu mistrzostw taekwondo.

Obie Koree przemaszerowały na igrzyskach olimpijskich pod wspólną flagą w 2000 r. w Sydney. Prezydent Mun wspomniał również wspólne występy reprezentacji obu krajów w 1991 r. podczas mistrzostw świata w tenisie stołowym oraz piłkarskim mundialu do lat 20. Wspólna flaga obu Korei - błękitny zarys Płw. Koreańskiego na białym tle - łączyła drużyny Północy i Południa także podczas ceremonii otwarcia letnich igrzysk w Atenach w 2004 r. oraz zimowych w Turynie w 2006 r.