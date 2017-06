Jak poinformował w czwartek PAP prokurator Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, akt oskarżenia w sprawie wypadku trafił już do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Zdaniem prokuratury, 28-letni Vladyslav K., w noc sylwestrową 2016 r., kierował samochodem marki Jeep Grand Cherokee, mając we krwi niemal 2 promile alkoholu. Mężczyzna jechał ulicami Jeleniej Góry z prędkością co najmniej 90 km/h, stracił panowanie nad pojazdem i zjechała na chodnik przy moście.

Auto uderzyło w dwie nastolatki. 14 i 16 latka zginęły na miejscu. Samochód przebił barierki mostu i wpadł do koryta rzeki. Ranna został pasażerka auta prowadzonego przez K.

Prok. Czułowski poinformował również, że auto należało do firmy, w której pracował K., a on nie miał prawa używać tego pojazdu. "W toku śledztwa Vladyslav K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. W swoich wyjaśnieniach wskazał, że nie pamięta okoliczności w jakich kierował pojazdem marki Jeep" - podał Czułowski.

K. przebywa w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia.