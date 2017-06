Birety i pierścienie kardynalskie otrzymali: arcybiskup Barcelony Juan Jose Omella, biskup Sztokholmu Anders Arborelius - pierwszy w historii Szwed purpurat, biskup Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun z Laosu, biskup Gregorio Rosa Chavez z Salwadoru oraz arcybiskup Jean Zerbo z Mali, również pierwszy kardynał w tym kraju.

W wygłoszonym w czasie konsystorza przemówieniu papież, zwracając się do nowych kardynałów, powiedział, że "rzeczywistością", jaką powinni spotykać, podążając z Jezusem, są: "niewinni, cierpiący i umierający z powodu wojen i terroryzmu", "zniewolenie, które nie przestaje negować godności także w epoce praw człowieka", "obozy dla uchodźców, przypominające czasem bardziej piekło niż czyściec".

"Rzeczywistością jest systematyczne odrzucanie tego wszystkiego, co już się nie przyda, z osobami włącznie" - dodał Franciszek.

Apelował do kardynałów, by nie pozwalali na to, by ich uwagę odwracały "inne interesy i inne perspektywy". Jezus "nie wezwał was, byście zostali książętami Kościoła, byście zasiadali po jego prawicy czy po jego lewicy. Wzywa was, byście służyli jak On i z Nim" - mówił papież.

Po konsystorzu Franciszek wraz z nowymi kardynałami udał się do dawnego budynku klasztornego w Ogrodach Watykańskich, w którym mieszka emerytowany papież, 90-letni Benedykt XVI. Poprzednik Franciszka uczestniczył w pierwszych konsystorzach na początku jego pontyfikatu.

W czwartek rano, w uroczystość świętych Piotra i Pawła Franciszek odprawi mszę w bazylice watykańskiej wraz z nowymi kardynałami. W jej trakcie pobłogosławi paliusze dla nowych metropolitów, mianowanych w ciągu ostatniego roku. Na mszy będzie trzech arcybiskupów z Polski: metropolita warmiński Józef Górzyński, Marek Jędraszewski z Krakowa i Tadeusz Wojda z Białegostoku.