"W ramach upamiętniania setnej rocznicy przystąpienia Stanów Zjednoczonych do pierwszej wojny światowej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjął zaproszenie prezydent Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona na paradę z okazji Dnia Bastylii 14 lipca" - głosi komunikat służb prasowych Macrona.

Informację tę potwierdził wysokiej rangi przedstawiciel Białego Domu.

We wtorek Pałac Elizejski poinformował, że prezydent Macron zaprosił Trumpa na uroczystości z okazji Dnia Bastylii. W tym roku podczas obchodów w Paryżu zostanie upamiętniona także setna rocznica przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej.

Prezydenci Francji i USA przeprowadzili we wtorek rozmowę telefoniczną, w trakcie której Macron zaprosił Trumpa wraz z małżonką Melanią do Paryżu, na co amerykański prezydent odpowiedział, że rozważy możliwość złożenia wizyty.