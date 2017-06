"W związku z atakami cybernetycznymi w Europie i w Polsce premier @BeataSzydlo zwołała Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego jutro o g.11:00" - napisał Bochenek.

Systemy komputerowe - m.in. na Ukrainie, Danii, Wlk. Brytanii i Holandii - padły we wtorek ofiarą cyberataków. Szwajcarskie służby ds. cyberbezpieczeństwa podały po południu, że za awarie systemów komputerowych, do których doszło we wtorek w Europie, odpowiedzialny jest wirus typu ransomware znany jako Petya.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik powiedział PAP, że nie ma sygnałów o aktywności hakerskiej w publicznej domenie w Polsce. (PAP)