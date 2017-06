USA: Sędzia federalny wstrzymał deportacje Irakijczyków z USA

Sędzia federalny w Detroit w stanie Michigan wstrzymał deportacje Irakijczyków z USA co najmniej do 10 lipca. Przychylił się do argumentu, że Irakijczycy, którzy są chrześcijanami, po deportacji do Iraku będą narażeni na tortury bądź nawet śmierć.