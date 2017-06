Ławrow wzywa USA, by zapobiegły "prowokowaniu armii syryjskiej"

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, który rozmawiał w poniedziałek telefonicznie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem, wezwał Waszyngton, by "podjął kroki, by nie dopuszczać do prowokowania armii syryjskiej prowadzącej operacje przeciw terrorystom" - podaje MSZ Rosji.