Szymański: Propozycje May ws. praw obywateli UE na Wyspach to krok w dobrym kierunku

Przedstawione w poniedziałek nowe propozycje brytyjskiej premier Theresy May ws. praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, to krok w dobrym kierunku, oznaczający pewne zbliżenie Londynu do stanowiska UE - powiedział w poniedziałek PAP wiceszef MSZ Konrad Szymański.