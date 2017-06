PO składa zawiadomienie do Ziobry ws. pobicia działacza KOD w Radomiu

PO jeszcze w poniedziałek złoży zawiadomienie do szefa MS Zbigniewa Ziobry dot. pobicia, na tle politycznym działacza KOD w Radomiu. Platforma chce też, by objął on śledztwo w tej sprawie osobistym nadzorem.